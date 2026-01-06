A salvo y en rehabilitación: Rescatan a lobo marino enredado con chinchorro en San Carlos

San Carlos, Sonora.- Tras una jornada de monitoreo y seguimiento que se extendió por varios días, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora, en colaboración con especialistas y la comunidad local, concretaron el rescate de un lobo marino frente a las costas de San Carlos, municipio de Guaymas. La movilización comenzó a raíz de diversos reportes de avistamiento en la zona conocida como El Arco de la Lágrima.

El ejemplar presentaba dificultades debido a que estaba enredado en un chinchorro o red pesca, una condición que comprometía su capacidad para alimentarse y desplazarse con naturalidad, provocando un visible estado de debilidad. Ante este diagnóstico, se activó un protocolo especializado encabezado por el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre (Crrifs) junto a las autoridades federales para asistir al mamífero marino.

La operación requirió de una estrategia meticulosa y paciencia, dado que la naturaleza de esta especie dificulta las maniobras de aproximación; estos animales suelen mantenerse en movimiento constante y sumergirse rápidamente al detectar presencia humana. Sin embargo, gracias a la persistencia de las brigadas que realizaron recorridos marítimos continuos, se logró ubicar y asegurar al animal para retirarlo del medio y brindarle la atención necesaria.

Este rescate destaca por la sólida sinergia lograda entre autoridades y la sociedad civil. La Profepa reconoció públicamente el apoyo fundamental brindado por los pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, elementos de la Policía Municipal de Guaymas y la empresa Yates Victory San Carlos. La suma de esfuerzos logísticos y humanos fue la clave para concretar este operativo de manera positiva.

uD83DuDEA8Después de días de búsqueda y persecución, personal de la Profepa en #Sonora rescató a un lobo marino que había sido recientemente reportado en condiciones de peligro.



uD83EuDD1DuD83CuDFFD Agradecemos el apoyo de el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre;… pic.twitter.com/RDe3gEvsX7 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 7, 2026

Actualmente, el lobo marino ya se encuentra bajo resguardo en instalaciones especializadas, donde ha iniciado su proceso de rehabilitación. El equipo veterinario trabaja en la curación de sus heridas y en su nutrición, con el objetivo prioritario de restablecer su salud por completo para, en el menor tiempo posible, proceder a su liberación y retorno seguro a su hábitat natural.

