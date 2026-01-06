Tránsito Municipal de Hermosillo reporta baja de más del 20% en los accidentes viales

Hermosillo, Sonora.- Los accidentes de tránsito en Hermosillo registraron una disminución cercana al 24 por ciento en comparación con años anteriores, según las estadísticas oficiales más recientes, informó el comisario general de la Policía Municipal.

Jesús Alonso Durón Montaño destacó que el número de personas lesionadas también disminuyó aproximadamente un 20 por ciento, reflejando avances en seguridad vial y prevención de accidentes. "El objetivo del Departamento de Tránsito es siempre buscar cero incidentes. Dependiendo del tamaño de la ciudad, vemos que los programas y estrategias del departamento, así como la vigilancia constante en vialidades primarias y carreteras estatales, como la de la Bahía de Kino, han dado resultados", indicó.

Agregó que la zona centro sigue siendo la de mayor incidencia de siniestros, principalmente por la alta movilidad de vehículos. La mayoría de los accidentes son choques por alcance, causados por no mantener la distancia adecuada, especialmente en horarios de mayor tráfico.

El comisario explicó que, además de la vigilancia, se han intensificado campañas de concientización entre conductores, peatones y ciclistas, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad vial. "Entre estas acciones se incluyen operativos de revisión, uso correcto de cinturones de seguridad y cascos y otras más. Al final lo que buscamos es reducir no solo la cantidad de accidentes, sino también la gravedad de los mismos", culminó.

Exhortan a motociclistas a reforzar medidas de seguridad

Autoridades de Tránsito Municipal en Hermosillo exhortan a motociclistas a conducir con precaución y a cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas a fin de prevenir accidentes.

Sergio Valdez López, director de Tránsito Municipal, informó que en últimas fechas se ha detectado que algunos conductores utilizan vialidades primarias y secundarias para realizar competencias de velocidad y maniobras peligrosas, incluyendo acrobacias, conductas que han derivado en siniestros viales con consecuencias graves y, en algunos casos, pérdida de vidas humanas.

"Hay que dejar algo en claro: Las motocicletas tienen los mismos derechos y obligaciones que los automovilistas, por lo que deben transitar con responsabilidad y respetar las normas", afirmó. Finalmente, Valdés López recomendó a los motociclistas circular siempre con casco y equipo de protección, respetar los límites de velocidad, acatar el reglamento de tránsito y evitar conductas de riesgo en la vía pública.

