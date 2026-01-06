¡Un capibara! El nuevo inquilino que llegará al Centro Ecológico de Sonora este 2026

Hermosillo, Sonora.- Al Centro Ecológico de Sonora 'Dr. Samuel Ocaña García' llegará un nuevo habitante, un capibara; se trata de un ejemplar que es el roedor más grande del mundo, un mamífero semiacuático, herbívoro y muy sociable.

El Centro Ecológico dio a conocer la llegada de este nuevo inquilino a través de sus redes sociales. El capibara es un ser social y pacífico que vive en grupos familiares numerosos, se comunican a través de sonidos que van desde silbidos hasta una especie de ladridos.

Aunque no se ha revelado como tal de qué animal se trata, en las redes sociales del Centro Ecológico se observa una silueta y se invita a los ciudadanos a adivinar qué es. "Si logran adivinar de quién se trata, el gobernador Alfonso Durazo Montaño los invitará a conocerlo personalmente en esta primera etapa del año. ¡Manténganse atentos y participen!", escribió la dependencia.

Al tratarse de animales con un temperamento tranquilo, los capibaras conviven en armonía con otras especies, por lo cual son famosos al ser de los animales más amigables y relajados.

El capibara es un herbívoro estricto, su alimentación se basa en pasos, plantas acuáticas y cortezas. Un dato relevante sobre ellos es que sus dientes incisivos nunca dejan de crecer, por lo que pasan gran parte del día masticando para desgastarlos. Son animales bastante activos sobre todo al atardecer, se mueven sobre la tierra y el agua para alimentarse y protegerse de depredadores.

El Centro Ecológico de Sonora abre sus puertas de miércoles a domingo, de las 8:00 a las 16:00 horas, mientras que el servicio de Ecosafari está disponible de 9:00 a 15:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui