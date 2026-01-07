¡Síguenos!
Economía

Aeropuerto de Hermosillo registra récord histórico de pasajeros durante el 2025

Se dieron a conocer las cifras de los pasajeros registrados en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira García

Aeropuerto de Hermosillo registra récord histórico de pasajeros durante el 2025 Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó que el Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira García registró un total de dos millones 203 mil 100 pasajeros durante el periodo enero-diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 2.1 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron dos millones 156 mil 700 viajeros.

Autoridades de esa terminal aérea dieron a conocer que, del total de pasajeros en 2025, 2.1 millones correspondieron a vuelos nacionales y 82 mil a vuelos internacionales. Este crecimiento consolida a la terminal aérea como la que ha alcanzado la mayor cifra de tráfico de pasajeros en su historia, superando los registros anteriores de manera significativa.

El aumento sostenido refleja la recuperación y expansión del sector turístico y de negocios en la región, además de la creciente conectividad aérea del municipio de Hermosillo con otras ciudades del país y destinos internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui

