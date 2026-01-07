Antonio Astiazarán pide transparencia en la aplicación de las fotomultas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, solicitó que las autoridades municipales encargadas de Tránsito y Seguridad Pública brinden información clara a la ciudadanía sobre el funcionamiento de las fotomultas y su relación con la Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial.

Explicó después que este martes dicho tema se puso dentro de la opinión pública que, aunque actualmente el municipio no tiene la facultad de aplicar ni cobrar multas de este tipo debido a que fueron retiradas de la Ley de Ingresos local, el tema sigue siendo relevante en el contexto de la seguridad vial y la regulación del tránsito.

"Es un asunto que se encuentra contemplado en la legislación federal y por eso debemos abordarlo con seriedad y claridad, para que los ciudadanos comprendan cómo funciona y cuál es su marco normativo", señaló el alcalde. El presidente municipal enfatizó que la intención de la solicitud es garantizar que la población reciba información precisa y transparente, evitando confusiones o interpretaciones erróneas sobre la aplicación de las fotomultas dentro de la ciudad. Para ello, se pedirá al director de Tránsito y al comisario de Seguridad Pública que expliquen de manera detallada cómo estas medidas, aunque no vigentes en Hermosillo, forman parte de los lineamientos nacionales de movilidad y seguridad vial. También se explicarán las acciones preventivas implementadas en las calles y avenidas de la ciudad.

Finalmente, Astiazarán Gutiérrez indicó que la comunicación con la ciudadanía sobre estos temas es fundamental para fortalecer la confianza en las autoridades y asegurar que cualquier decisión futura en torno a sanciones viales se apegue estrictamente a la ley. "Nuestro objetivo como Ayuntamiento de Hermosillo es que todas las medidas de tránsito se apliquen de manera legal, transparente y orientada a proteger a los conductores y peatones", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui