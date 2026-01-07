Ayuntamiento de Navojoa anuncia una mayor inversión para resolver el drenaje colapsado

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes del Organismo Operador del Agua, se estima que en Navojoa existan más de 60 atarjeas colapsadas, lo cual mantiene a la ciudad con múltiples afloramientos de drenajes al aire libre; por ello se buscará comprar más maquinaria para poder hacerle frente a este problema.

Para este 2026, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), contará con un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos (mdp) con lo cual se buscará mejorar la red hidrosanitaria de la ciudad, así como el reforzamiento de su parque de maquinarias.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, explicó que el problema del drenaje colapsado se debe a que al menos un 70 por ciento de la red sanitaria en la ciudad se encuentra deteriorada, lo cual provoca múltiples taponamientos y afloramientos de aguas residuales en las calles.

Hay 60 colapsos de atarjeas en toda la ciudad… la atarjea es una tubería de ocho pulgadas donde desembocan las aguas negras de las viviendas; de ahí van a los pozos de visita, después a los colectores, después a los cárcamos y al final a la planta tratadora", indicó.

El munícipe señaló que para poder solucionar este problema se tiene que actuar de fondo, arreglando los colectores de drenaje en la ciudad, los cuales se estima que se encuentran trabajando a poco más del 20 por ciento de su capacidad.

Algunos de los colectores que se están trabajando son el Centenario, un colapso de 100 metros y de ahí, otro colapso de 100 metros por el mismo bulevar; también el colector Nogalitos que todavía nos faltan 450 metros, y estamos en el colector del bulevar Sonora para después iniciar el colector Tierra Blanca", puntualizó.

Las autoridades municipales aseguraron que para poder cumplir con los trabajos de rehabilitación se proyecta la compra de dos excavadoras más, aparte de la que ya se adquirió el pasado 31 de octubre; además de la compra de más retroexcavadoras, para que los costos de cada obra resulten más económicos para el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui