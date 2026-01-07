Álamos, Sonora.- El bienestar de los pueblos originarios es una prioridad en la Cuarta Transformación, afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro durante su visita a la localidad de Mesa Colorada, en el municipio de Álamos.

"Después de siglos de discriminación y exclusión, recientemente se reconocieron los derechos de los pueblos originarios en la Constitución y se pusieron en marcha distintos planes de desarrollo, entre ellos el que beneficia al pueblo guarijío", señaló la legisladora sonorense.

En el marco de una convivencia con integrantes del pueblo guarijío con motivo del Día de Reyes, acompañada del presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón Lara, la senadora Valles Sampedro destacó que el trabajo en territorio ha sido fundamental para conocer las demandas más sentidas de las comunidades y transformarlas en acciones concretas.

Bienestar de pueblos originarios es prioridad en la Cuarta Transformación: Lorenia Valles Sampedro

"Como legisladora reconozco al Gobierno de Sonora, que siempre ha estado atento a las necesidades de Álamos y de sus localidades. Recordó que con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo, cuando estuvo al frente del DIF trabajó para llevar apoyos y servicios directamente a las comunidades. He visitado Mesa Colorada en muchas ocasiones y ya se ha vuelto una tradición", expresó.

Finalmente, la senadora subrayó la importancia de los planes de justicia, los cuales, dijo, garantizan el acceso de los pueblos originarios a programas de apoyo, vivienda y fortalecimiento de la economía local, así como a infraestructura pública, como hospitales, escuelas y caminos artesanales. También destacó los avances en materia de propiedad de tierras agrícolas, acceso al agua potable y saneamiento, además del reconocimiento a las contribuciones de los pueblos originarios al desarrollo de Sonora y de México.

"Parte del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, son los planes de justicia para los pueblos originarios, como el Plan de Justicia del Pueblo Guarijío-Makurawe. Este plan inició en Mesa Colorada y, desde su creación en 2022, ha contado con una inversión aproximada de 500 millones de pesos. El objetivo es que el bienestar y las oportunidades lleguen a todas y todos, que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera. Eso es justicia social", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui