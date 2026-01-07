Clima en Sonora HOY 7 de enero: ¡Saca el paraguas! Advierten LLUVIAS TODO el día por Frente Frío 27

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 7 de enero de 2026, el clima en Sonora estará dominado por condiciones inestables que podrían impactar la movilidad y las actividades cotidianas en distintas regiones del estado. Se esperan lluvias, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento a lo largo del día, por lo que es importante que la población consulte el pronóstico completo y tome precauciones, especialmente en zonas urbanas, carreteras y áreas serranas. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante el transcurso del día predominará el cielo medio nublado a nublado en gran parte del territorio sonorense, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, principalmente en el norte, centro y zonas serranas del estado. Estas condiciones estarán asociadas al desplazamiento del Frente Frío número 27, que interactúa con sistemas atmosféricos de niveles medios y altos.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la mayor parte de Sonora, con temperaturas mínimas que rondarán entre los 5 y 10°C en municipios del norte y la zona serrana. En estas regiones no se descarta un ambiente muy frío, con presencia de heladas y condiciones favorables para la posible caída de nieve o aguanieve en sierras elevadas. En ciudades del centro y sur del estado, el amanecer será fresco, con temperaturas cercanas a los 10 a 13°C.

Durante la tarde, el ambiente se tornará de fresco a templado en la mayor parte de Sonora. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 y 18°C en el norte y centro del estado, mientras que en el sur se esperan valores ligeramente más altos, que podrían alcanzar entre los 20 y 23°C. A pesar del aumento térmico, el cielo permanecerá mayormente cubierto y con condiciones para lluvias intermitentes en diferentes puntos.

??????En entidades del noroeste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en la imagen uD83DuDC47 pic.twitter.com/46Q95JIF9n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 7, 2026

El viento será otro factor relevante este miércoles. Se prevé viento de componente oeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, acompañado de rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras, caída de ramas o afectaciones en estructuras ligeras.

Por la noche, las lluvias tenderán a disminuir gradualmente, aunque persistirá el cielo nublado en varias regiones. Las temperaturas volverán a descender, generando un ambiente frío, principalmente en zonas abiertas y áreas serranas, donde podrían registrarse nuevamente heladas durante la madrugada.

Fuente: Tribuna del Yaqui