Clima HOY MIÉRCOLES 7 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS PUNTUALES en estas regiones

Hermosillo, Sonora.- Para este miércoles 7 de enero de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en diversas regiones de la entidad; aquí te presentamos el reporte puntual del clima en Sonora para hoy en la noche para que las precipitaciones no te tomen desprevenido. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas y durante las primeras horas del jueves 8 de enero.

¿Cómo será el clima para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, en la noche?

De acuerdo con la Conagua, para Sonora se esperan de 18:00 a 21:00 horas chubascos con lluvias puntuales fuertes en las inmediaciones de la región noroeste, norte, este, centro, sur y costa de Sonora. Además, el reporte del SMN dice: "Durante esta noche y madrugada del jueves, el frente frío número 27 recorrerá lentamente el noroeste y norte de México; en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la humedad propagada por las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Sinaloa; vientos fuertes y descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas con posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua".

Para este miércoles 7 de enero de 2026 en la noche se advierten lluvias puntuales y chubascos

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana jueves 8 de enero de 2026?

Según el reporte, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de chubascos; además, por la mañana se puede esperar un ambiente frío a fresco, así como muy frío con heladas y posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora. Durante la tarde, se tendrá un ambiente fresco a templado; además, se espera viento de componente oeste de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora.

Pronóstico de lluvias para mañana 8 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Norte de Sonora y Chihuahua.

Consulta el #VideoPronóstico vespertino del #SMNmx para informarte de las condiciones #Meteorológicas que se esperan en #México durante las próximas horas. ?? pic.twitter.com/CZCKvEoDUO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui