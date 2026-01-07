Conductor atropella a perros y se da a la fuga, rescatan a lobo marino en San Carlos y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 2 de enero, conoce que la noche del 7 de enero de 2026 la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que abrió una carpeta de investigación enfocada en el delito de maltrato animal, luego de que un automovilista atropellara a varios caninos en la vía pública en Cananea.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Un capibara llegará al Centro Ecológico de Sonora este 2026

Se confirmó que al Centro Ecológico de Sonora Dr. Samuel Ocaña García llegará un nuevo habitante y se trata de un capibara; este animal es el roedor más grande del mundo, un mamífero semiacuático, herbívoro y muy sociable. El capibara es un ser social y pacífico que vive en grupos familiares numerosos, se comunican a través de sonidos que van desde silbidos hasta una especie de ladridos.

Rescatan a lobo marino enredado con chinchorro en San Carlos

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora concretaron el rescate de un lobo marino frente a las costas de San Carlos, tras una jornada de monitoreo y seguimiento que se extendió varios días. El ejemplar presentaba dificultades debido a que estaba enredado en un chinchorro o red pesca.

Conductor atropella a perros en Cananea y se da a la fuga

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que abrió una carpeta de investigación enfocada en el delito de maltrato animal, luego de que un automovilista atropellara a varios caninos en la vía pública en Cananea, una acción que podría haber sido realizada de manera intencional. Tras varias horas, las autoridades confirmaron que ya ubicaron el vehículo que participó en la acción.

uD83DuDDDE?? Top 3 de lo que está pasando en Sonora uD83DuDCCDuD83DuDD1D



Con Casa Ley, te presentamos las noticias, eventos y sucesos más relevantes que están marcando la actualidad en nuestro estado uD83CuDF35uD83DuDCF0 https://t.co/lQvj3RP1zl #NoticiasSonora #ActualidadSonora #CasaLey #InformaciónRelevante pic.twitter.com/2pAT4CTBP0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui