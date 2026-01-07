Estudiantes de la Universidad de Sonora están listos para participar en el FAOT 2026

Hermosillo, Sonora.- La comitiva de estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) a participar en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en su edición 2026 está lista para su presentación en público.

Héctor Acosta Ayala, académico del Departamento de Bellas Artes, describió que son más de 40 estudiantes universitarios los que participarán durante los días del festival con música en áreas como piano, canto y guitarra, y artes escénicas y plásticas.

Como ya es costumbre, la Universidad de Sonora cuenta con su noche de gala, que en esta edición se programó para el lunes 26 de enero, dentro del Palacio Municipal de Álamos, que es el máximo escenario del festival. "Vamos a tener a cuatro excelentes voces, a las sopranos Fabiola Pérez, la mezzosoprano Beatriz Angélica Morales y el barítono Gerardo Sosa; ellos van a hacer un programa, que va a consistir en ensambles de ópera".

Concluyó que todos los días del festival, la Universidad de Sonora tendrá participación en los diferentes escenarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui