Huatabampo

Etnia Mayo se prepara para el próximo inicio de la cuaresma indígena 2026

Las autoridades tradicionales informaron que el primer konty se realizará el próximo 20 de febrero, mientras que la quema de máscaras será el 4 de abril

La tropa de fariseos del Templo del Espíritu Santo mantuvieron una primera reunión para la organización de las festividades Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- Autoridades tradicionales de la etnia mayo mantuvieron una primera reunión para establecer las próximas actividades a realizar en la cuaresma, la cual es considerada como la máxima festividad para los pueblos originarios del sur de Sonora.

En el caso de Huatabampo, se reunió la tropa de fariseos del Templo del Espíritu Santo en la comunidad de Agiabampo, donde se establecieron las medidas para rescatar y salvaguardar las tradiciones como lo rigen sus usos y costumbres.

Miguel Ayala, capitán mayor en la tropa de fariseos del Templo del Espíritu Santo, precisó que la cuaresma tradicional indígena iniciará el próximo miércoles 18 de febrero con la imposición de ceniza, mientras que el primer konty se realizará el día viernes 20 de febrero y continuarán durante los cinco fines de semana posteriores.

Por su parte, Paul Valenzuela, teniente mayor, explicó que las actividades de la cuaresma tradicional indígena finalizarán el sábado cuatro de abril con la quema de máscaras, donde los fariseos se desprenderán de sus pecados con un ritual de purificación.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

