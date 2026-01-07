Lamarque Cano da banderazo de obra hidrosanitaria para beneficiar a 15 mil habitantes de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Por segundo día consecutivo, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, protagonizó el banderazo de inicio de una obra de infraestructura hidrosanitaria. Con esta nueva se verán beneficiados 15 mil habitantes de las colonias Jardines del Valle, Maximiliano R. López y Francisco Eusebio Kino, entre otras ubicadas al sur de la ciudad.

El evento tuvo lugar en el cruce de las calles boulevard Las Palmas y Magnolias. Ahí el alcalde dio a conocer que los trabajos constan de la instalación de una red de alcantarillado y agua potable que comprende de la calle Magnolias hasta la 5 de Febrero o Norman E. Borlaug. La inversión es de aproximadamente 13 millones 600 mil pesos.

Agregó que dichas acciones obedecen al mal estado de las líneas, situación que ha generado el brote de aguas negras; agregó además que, tras concluir con los trabajos de mejoramiento de la infraestructura, se procederá a pavimentar de nueva cuenta con los correspondientes.

Se va a instalar una red nueva de alcantarillado y agua potable y se va a repavimentar para que todo quede perfectamente bien; es importante que nos ayuden evitando arrojar basura al sistema de drenaje", explicó el edil cajemense.

Lamarque Cano externó que durante los próximos días continuará dando banderazos de inicio de obras de infraestructura en diferentes sectores del municipio de Cajeme, con el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar de los ciudadanos.

Finalmente, Lamarque Cano destacó que su administración continuará trabajando en todo el municipio para atender las principales necesidades, recordando a la ciudadanía la importancia de contribuir a través del pago oportuno del predial y del recibo de agua, recursos que permiten seguir impulsando este tipo de obras.

Fuente: Tribuna del Yaqui