Lamarque Cano impulsa construcción de viviendas sociales en Ciudad Obregón; 250 casas están casi listas para ser entregadas

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, como parte de los trabajos de su administración encaminados a mejorar la calidad de vida de los cajemenses, actualmente se está trabajando para que se puedan construir más viviendas en el municipio de Cajeme. Sin embargo, destacó que se requieren más terrenos para lograr tal objetivo.

"Andamos en la búsqueda de los terrenos para que vengan esas inversiones, esos proyectos y construir más vivienda, que en el caso de estas viviendas ya se construyó la primera etapa", indicó el edil cajemense. Agregó que las viviendas de carácter social que se construyen en la colonia Maximiliano R. López como parte del programa 'Viviendas del Bienestar' podrían quedar terminadas en un periodo de aproximadamente tres meses.

En el municipio de Cajeme, un total de 250 viviendas están a punto de ser terminadas, marcando un avance significativo en el desarrollo habitacional de la región. Estas viviendas, construidas con el objetivo de proporcionar una solución a las familias que necesitan un hogar, serán asignadas a los beneficiarios a través de un sorteo transparente y justo.

Ciudad Obregón: Lamarque Cano impulsa construcción de viviendas sociales, con 250 listas para entrega

Fuente: Tribuna del Yaqui