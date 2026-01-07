Llama Secretaría de Salud en Sonora a vacunarse y prevenir enfermedades respiratorias

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora hizo un llamado a la población a reforzar la vacunación contra la influenza y Covid-19, al encontrarse la entidad en la temporada alta de enfermedades respiratorias, periodo en el que aumenta el riesgo de complicaciones graves, especialmente en grupos vulnerables.

María Concepción Félix Lares, responsable estatal de Vacunación, explicó que los biológicos disponibles protegen contra los virus que circulan actualmente, incluida la nueva variante de influenza H3N2. "El llamado es precisamente para que acudan, porque ya estamos en la temporada alta de influenza, Covid-19 y neumonías, y queremos que las personas se protejan precisamente con una vacuna que es segura", dijo.

La funcionaria detalló que, desde el inicio de la temporada invernal, el pasado 13 de octubre, se han aplicado más de 555 mil dosis, lo que representa un avance general del 65 por ciento de cobertura, con énfasis en niñas y niños de seis a 59 meses, personas adultas mayores, embarazadas y población de cinco a 59 años con comorbilidades o enfermedades crónicas.

Indicó que este avance es positivo; sin embargo, subrayó la importancia de acudir lo antes posible a vacunarse, ya que enero continúa siendo uno de los meses con mayor circulación de virus respiratorios como influenza, Covid-19 y neumonías, por lo que la aplicación oportuna de la vacuna reduce hospitalizaciones y defunciones.

Recordó que las vacunas son seguras, gratuitas y están disponibles en todas las unidades de salud del estado, incluyendo biológicos contra influenza y Covid-19 de los laboratorios Moderna y Pfizer, como parte del esfuerzo institucional para proteger a la población sonorense.

¡Cada vacuna cuenta! uD83DuDC89 Las vacunas son herramientas seguras y eficaces para prevenir formas graves de enfermedades y salvar vidas.



uD83DuDD39 Son gratuitas. uD83DuDD39 Disponibles en tu unidad de salud más cercana.



¡Juntos podemos vencer a las enfermedades! uD83DuDEE1?#SaludSonora pic.twitter.com/Fy5y5rnroO — Salud Sonora (@ssaludsonora) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui