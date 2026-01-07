Padrón de autos irregulares es clave para mejorar la seguridad y control en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La cancelación del programa federal de regularización de vehículos extranjeros dejó en la ciudad una considerable cantidad de autos con placas de afiliación, generando un desafío para autoridades municipales y para la seguridad vial.

Jesús Alonso Durón, comisario general de la Policía Municipal, indicó que contar con un padrón de estas unidades permitirá un mayor control y será útil en investigaciones, incluso en la detección de hechos violentos: "Tener ese registro a la mano nos va a ayudar mucho", afirmó.

Comentó que muchos de estos quedaron fuera del programa, situación que se ha convertido en un grave problema social. Reconoció que, aunque no se ha tenido contacto con las organizaciones de afiliación vehicular, es fundamental que la atención a los 'carros chocolate' requiera coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

#Sonora | ¡Un capibara! El nuevo inquilino que llegará al Centro Ecológico de Sonora este 2026 uD83DuDE0DuD83DuDE4Chttps://t.co/VohWBAVpx2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui