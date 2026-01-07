Pronóstico del clima Hermosillo: Advierten LLUVIAS en la MAÑANA y TARDE HOY 7 de enero

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 7 de enero, la ciudad de Hermosillo enfrentará una jornada marcada por lluvias constantes, cielo mayormente cubierto y temperaturas bajas para la región. El pronóstico indica que el clima se mantendrá inestable desde las primeras horas del día y a lo largo de la tarde, por lo que es recomendable que la población esté atenta y tome precauciones, especialmente al circular por vialidades principales o realizar actividades al aire libre. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, el día comenzará con cielo cubierto y ambiente frío. Durante la mañana, entre las 6:00 y las 7:00 horas, se espera una temperatura de 14°C, con sensación térmica similar y viento ligero del norte y noroeste, con velocidades de entre dos y siete kilómetros por hora. Estas condiciones mantendrán una mañana fresca, sin presencia solar.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Meteored.mx

A partir de las 8:00 horas, se prevé el inicio de lluvias ligeras acompañadas de cielo completamente cubierto. La probabilidad de precipitación aumentará gradualmente, alcanzando hasta el 90 por ciento entre las 9:00 y las 11:00 horas. Durante este periodo, la temperatura se mantendrá estable en 14°C, aunque el viento cambiará al noreste y posteriormente al este, con rachas de hasta 15 kilómetros por hora.

Para el mediodía, se estima un acumulado de lluvia mayor, lo que podría generar encharcamientos en algunas zonas urbanas. Durante la tarde, las condiciones más intensas del día se presentarán alrededor de las 14:00 horas, cuando se pronostica lluvia moderada con cielo cubierto y un acumulado cercano a los 4.9 milímetros. La temperatura seguirá sin cambios significativos, permaneciendo en 14°C, pero el viento se intensificará ligeramente al provenir del oeste, con rachas que podrían alcanzar los 23 kilómetros por hora.

??????En entidades del noroeste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en la imagen uD83DuDC47 pic.twitter.com/46Q95JIF9n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 7, 2026

Estas condiciones podrían afectar la visibilidad y el tránsito vehicular. Hacia el final de la tarde, alrededor de las 17:00 horas, las lluvias disminuirán en intensidad, aunque continuarán de forma ligera con cielo parcialmente nublado. El ambiente seguirá frío y el viento será más débil, proveniente del suroeste.

Para la noche, el panorama comenzará a mejorar. A las 20:00 horas se esperan intervalos de nubes y claros, con una temperatura que descenderá hasta los 12 grados centígrados. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, el termómetro podría marcar 11 grados, con cielo parcialmente despejado y viento ligero del este.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)