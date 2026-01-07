Salvan a familia de incendio en la colonia Leandro Valle; vecinos los reconocen como 'héroes' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de verdadera angustia se vivieron la mañana del pasado sábado 3 de enero de 2025 en la colonia Leandro Valle, de la comisaría de Esperanza, al sur de Ciudad Obregón, cuando un incendio consumió una vivienda y dejó a una familia con graves quemaduras, entre las víctimas hay varias menores de edad. Sin embargo, una tragedia mayor fue evitada gracias a la rápida y valiente intervención de vecinos del sector que están siendo catalogados como 'héroes'.

Según lo que se ha compartido por la página de Facebook 'Esperanza mi pueblo', cuando Marco Darío Kimball, Fabián Guadalupe Ruiz, Fidel Alberto Ruiz y Jorge Alberto Rodríguez se dieron cuenta de las llamas y, alrededor de eso de las 06:40 horas, no dudaron en actuar, ingresando rápidamente al inmueble pese al riesgo de las altas llamas. Los cuatro sujetos ayudaron a salir a las personas que se encontraban al interior; información preliminar apunta a que el siniestro habría sido provocado por una hornilla de leña.

Marco Darío Kimball, Fabián Guadalupe Ruiz, Fidel Alberto Ruiz y Jorge Alberto Rodríguez se visten de 'héroes'

Gracias a su intervención, las personas lograron ser rescatadas con vida, entre ellas cinnco menores de edad y dos adultos, quienes posteriormente fueron trasladados a unidades del IMSS-Bienestar para recibir atención médica; cabe señalar que los menores han requerido traslado fuera de la ciudad para ser atendidos por la gravedad de sus quemaduras.

Mientras que vecinos de la colonia destacaron que la solidaridad y el valor de estos ciudadanos fueron determinantes para evitar una tragedia mayor, subrayando que su acción refleja el espíritu de apoyo que aún prevalece en las comunidades. "Gracias a su rápida acción, solidaridad y amor por su comunidad, una familia que estuvo a punto de quedar atrapada en el incendio hoy puede contar su historia. Ellos no portaban capas, pero sí un valor inmenso; no buscaron reconocimiento, solo salvar vidas", señala la página 'Esperanza mi pueblo'.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme arribaron al lugar, logrando sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas aledañas. El Ayuntamiento de Cajeme aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al manipular fuego dentro de los hogares, recordando que un descuido puede tener consecuencias graves.

Bomberos acudieron para atender el siniestro

Fuente: Tribuna del Yaqui