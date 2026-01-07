San Carlos continuará con un crecimiento sostenido este 2026 gracias a inversión pública y privada, destaca alcaldesa

San Carlos, Sonora.- Por la mucha inversión, tanto pública como privada, que se viene aplicando, con la que se generará infraestructura y espacios que van a atraer y alojar más turismo, San Carlos continuará este año con un crecimiento sostenido.

La alcaldesa Karla Córdova González dijo que, a la par con Guaymas, San Carlos cuenta con importantes proyectos que lo llevarán a un mayor desarrollo, lo que habrá de redundar en la generación de los empleos que tanto se necesitan y bien pagados.

Hizo énfasis en el apoyo que el gobernador Alfonso Durazo Montaño está brindando para impulsar más el desarrollo de este destino, por lo cual le expresó su agradecimiento.

Mencionó el proyecto del nuevo malecón turístico en el Pueblo Mágico de San Carlos, que sin lugar a dudas será un punto de gran atracción y redundará con una mayor afluencia de turismo que viene a gastar en hoteles, restaurantes, renta de yates, bares, gasolineras, tiendas de conveniencia y otros giros que mueven la economía local.

“Vamos a tener un buen año; de esto no tenemos la menor duda, y eso se va a reflejar en crecimiento, en una mayor proyección de este destino, y en bienestar para la gente”, apuntó.

Por su parte, Ariel Gaspar Bojórquez, hotelero y prestador de servicios, manifestó que este año que inicia San Carlos está agendado con muchos eventos que traerán a muchos visitantes.

Expuso que hay programados congresos, festivales del bacanora, de la cerveza, del camarón, seminarios, bodas y muchos otros que van a llenar los hoteles y restaurantes, demandarán casas en renta, embarcaciones turísticas y muchos otros servicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui