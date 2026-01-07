Temperatura en Ciudad Obregón HOY 7 de enero: Clima advierte LLUVIAS en la TARDE en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 7 de enero de 2026, el clima en Ciudad Obregón presentará variaciones a lo largo del día, con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y la probabilidad de lluvias ligeras durante la tarde. Las condiciones previstas invitan a planear actividades con anticipación, sobre todo para quienes se desplazan en horarios laborales o escolares y para quienes realizan actividades al aire libre. ¡Toma nota!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la jornada iniciará con ambiente fresco y cielo con nubes y claros. Durante las primeras horas de la mañana, entre las 5:00 y las 8:00 horas, se prevé una temperatura cercana a los 14°C, con sensación térmica similar y viento ligero del norte, con rachas que oscilarán entre los ocho y 15 kilómetros por hora. Estas condiciones mantendrán una mañana fría, por lo que se recomienda salir abrigado.

Hacia el transcurso de la mañana, el cielo tenderá a cubrirse gradualmente. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura aumentará hasta alcanzar los 20°C, aunque el cielo permanecerá cubierto. El viento cambiará ligeramente al noroeste, con velocidades moderadas, mientras que el índice de radiación ultravioleta se mantendrá bajo.

Durante la tarde se concentrarán las condiciones más inestables del día. A partir de las 14:00 horas se espera la presencia de lluvia ligera, con una probabilidad cercana al 60 por ciento y acumulados aproximados de 0.3 milímetros. La temperatura descenderá ligeramente hasta los 19°C, con sensación térmica similar y viento del noreste.

Para las 17:00 horas, las precipitaciones podrían continuar de manera intermitente, con una ligera disminución de la temperatura hasta los 17°C y viento del sur, aunque sin rachas fuertes. Estas lluvias, aunque leves, pueden generar pavimento resbaladizo. Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse. Alrededor de las 20:00 horas, el cielo mostrará nuevamente intervalos de nubes y claros, con una temperatura cercana a los 15°C y viento suave del sur.

Hacia las 23:00 horas, el ambiente será más fresco, con 13 grados centígrados, cielo parcialmente despejado y viento ligero del norte.

En general, Ciudad Obregón vivirá un miércoles con temperaturas moderadas, cielo mayormente nublado y lluvias ligeras por la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea circular por la ciudad o permanecer al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)