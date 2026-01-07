Unidad Cibernética de Sonora ALERTA sobre el ROBO de cuentas de WhatsApp; aquí los detalles que deben alarmarte

Hermosillo, Sonora.- Para prevenir que las y los ciudadanos sean víctimas de una nueva modalidad para robar cuentas de WhatsApp, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora visualiza el modo de operación de ciberdelincuentes y emite recomendaciones para no caer en este delito.

La SSPC Sonora, a través de la Unidad Cibernética, alertó sobre la reciente forma de engaño utilizada para robar cuentas de WhatsApp, identificada como 'GhostPairing', la cual inicia con mensajes aparentemente inofensivos.

Los delincuentes cibernéticos envían mensajes con frases como '¿Esta es tu foto?', acompañados de un enlace que, al ingresar, puede inducir a la persona a confirmar un código o escanear un QR, lo que permite que un dispositivo ajeno se vincule a su cuenta, dando acceso para leer mensajes, descargar archivos y enviar mensajes suplantando su identidad.

Una vez que el atacante obtiene acceso a la cuenta de WhatsApp, advirtió la autoridad, puede aprovecharla para engañar a otros contactos, solicitar dinero o difundir más enlaces maliciosos.

La Unidad Cibernética aclaró que no se trata de una falla en WhatsApp, sino de un engaño que aprovecha funciones normales de la aplicación y la confianza de las personas.

Por ello, la Unidad Cibernética emitió las siguientes recomendaciones básicas dirigidas a las y los usuarios de esta red: No abrir enlaces sospechosos, aunque provengan de contactos conocidos, no confirmar códigos ni escanear ningún QR enviado por mensaje, revisar periódicamente la sección 'Dispositivos vinculados' en WhatsApp y activar la verificación en dos pasos con PIN y correo de recuperación.

En caso de dudas sobre esta nueva modalidad, la ciudadanía puede comunicarse a la Unidad Cibernética al teléfono 800 77 242 37 o vía correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui