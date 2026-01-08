¡ALERTA POR BAJAS TEMPERATURAS! La CEPC en Sonora emite recomendaciones a la población

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora invita a la población a mantener las medidas de prevención ante las bajas temperaturas propias de la temporada.

Durante esta semana se espera el descenso en las temperaturas, con valores mínimos que oscilen entre los cinco grados bajo cero y cero grados en las zonas montañosas de Sonora. En general, en todo el estado se espera que los amaneceres se mantengan por debajo de los 10 grados.

Durante los próximos días se esperan temperaturas bajas, principalmente durante las noches y las mañanas, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien y evitar largas exposiciones a las bajas temperaturas.

También se recomienda revisar el correcto funcionamiento de los calentadores de ambiente y evitar utilizar aquellos que puedan generar monóxido de carbono en el interior del hogar.

Ante las bajas temperaturas y frentes fríos, la CEPC recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir cabeza, manos y pies, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado, poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas y no automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.

Además, se exhorta a no usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados, mantener la ventilación adecuada si se usan calentadores, revisar que estufas estén en buen estado, apagar calentadores antes de dormir o salir de casa e instalar detectores de monóxido de carbono, si es posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui