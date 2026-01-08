Alfonso Durazo destaca avances en el Programa Nacional de Vivienda; se construirán 60 mil casas en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Sonora avanza hacia una nueva etapa de bienestar social con el incremento histórico en la meta de vivienda contemplada dentro del Programa Nacional de Vivienda, al pasar de 33 mil 800 a 60 mil casas a construir durante el actual sexenio federal, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal destacó que este aumento, equivalente a un 77 por ciento más respecto a la meta inicial, es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de Sonora y la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda digna, adecuada y a precio asequible para miles de familias sonorenses.

Durazo Montaño subrayó que Sonora se convirtió en la primera entidad del país en poner a disposición la totalidad de la tierra necesaria para la edificación de los complejos habitacionales, lo que permitirá cumplir con la meta estatal de 60 mil viviendas hasta el año 2030. Además, se prevé que para 2027 estén concluidas al menos 20 mil casas.

"Este es un conjunto que forma parte del programa de vivienda de nuestra presidenta. Aquí vamos a construir en este conjunto, ya prácticamente están por concluirse, 302 viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda. Vean la calidad de la construcción, y sobre todo la ubicación, no están en lugares abandonados, están dentro de la ciudad con vialidades de primer nivel, escuelas, centros comerciales, ubicadas en el centro de la ciudad", indicó.

¡En Sonora construiremos 60 mil viviendas al 2030! Tan solo en #SanLuisRíoColorado, en los próximos tres años, se concluirán 2,526 viviendas, muchas de ellas ya en proceso de construcción.



La vivienda es y seguirá siendo una de las grandes prioridades de mi gobierno, porque… pic.twitter.com/L0gHQl5sR1 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui