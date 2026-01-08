Alfonso Durazo visita Ciudad Obregón y supervisa AVANCES en MODERNIZACIÓN de Parque Infantil Ostimuri y la Laguna del Náinari

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 8 de enero de 2026, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, realizaron un recorrido de supervisión por los trabajos de modernización del Parque Infantil Ostimuri y del Foro al Aire Libre de la Laguna del Náinari, proyectos considerados históricos por su impacto social, económico y turístico en la región.

Durante la visita, Durazo Montaño destacó que ambas obras registran avances firmes y representan una inversión superior a los 80 millones de pesos, con el objetivo de recuperar, dignificar y modernizar dos de los principales atractivos recreativos del estado, consolidándolos como espacios de convivencia familiar, turismo y activación económica.

Al detallar los avances del Foro al Aire Libre de la Laguna del Náinari, Durazo Montaño informó que la obra presenta un 30 por ciento de avance físico, con trabajos en la construcción de graderías, terracerías y estructura metálica para el soporte de malla sombra, así como la prefabricación de elementos estructurales y luminarias en un taller especializado en Guadalajara.

Cuando iniciamos la rehabilitación del complejo Náinari asumimos un compromiso con las familias cajemenses: recuperar espacios para la convivencia, la tranquilidad y el bienestar.



Hoy supervisé los avances del Parque Infantil Ostimuri y del Foro al Aire Libre de la Laguna del… pic.twitter.com/d4lcx7KVjh — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 8, 2026

Es el primer paso, es la primera etapa tanto de la Laguna del Náinari como del Parque Infantil Ostimuri; vamos a seguir avanzando en otras etapas para estos dos espacios, vamos a abordar también el deportivo Álvaro Obregón, lo vamos a rescatar y dejar muy bien, se lo vamos a entregar a todas y todos los cajemenses", puntualizó Durazo Montaño.

El proyecto del foro contempla un espacio con capacidad para más de 800 personas, diseñado para ofrecer sombra durante todo el día y permitir la realización de eventos culturales y recreativos con una vista privilegiada hacia la Laguna del Náinari. Se prevé que esta obra esté en funcionamiento antes del periodo vacacional de Semana Santa, lo que permitirá recibir a miles de visitantes en un entorno renovado y seguro.

En cuanto al Parque Infantil Ostimuri, se informó que la obra registra un avance total del 72 por ciento. Entre los trabajos más relevantes destacan la instalación de canales y tubería pluvial, la construcción de nuevas áreas de baños, el acondicionamiento del estacionamiento junto al área de gimnasio, la pintura y rehabilitación de juegos, la limpieza y adecuación del área de camping, así como la rehabilitación de vagones y el trazo de la nueva ruta del trenecito.

Entregan obra de renovación de red hidrosanitaria

Además, los mandatarios entregaron la obra de rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable, pavimentación y construcción de guarniciones y pavimentación de la calle Nochebuena, desde la avenida 5 de Febrero a la calle Coahuila de la colonia Maximiliano R. López, mejor conocida como Machi López, en la que se aplicó una inversión de 13 millones 813 mil pesos para beneficio de miles de cajemenses que viven y transitan por dicho sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui