Ayuntamiento de Navojoa busca rehabilitar el periférico norponiente de la ciudad; comienzan gestiones

Navojoa, Sonora.- Autoridades municipales iniciaron las gestiones ante la Junta Local de Caminos para solicitar la rehabilitación del periférico en la entrada norte de la ciudad, debido al riesgo que representa para los transportistas y demás conductores de Navojoa.

Fue en el año 2017 cuando el gobierno estatal entregó la modernización del periférico poniente en Navojoa, una obra que consistió en la rehabilitación de 13 kilómetros lineales de pavimento, alumbrado y obras de infraestructura; sin embargo, hoy en día luce completamente destrozado.

Uno de los tramos más deteriorados es la entrada norte de la ciudad, a escasos metros del antiguo parque acuático conocido como 'El tobogán', frente a la gasolinera 'MAS', donde, según los transportistas y vecinos del sector, los baches que hay en la carpeta asfáltica son de tal magnitud que los conductores se ven obligados a realizar maniobras riesgosas para esquivarlos, como lo es la invasión del carril contrario.

Este periférico ya tiene años en pésimas condiciones; algunos comerciantes tapan los baches con tierra, pero sin duda ocupa de una fuerte inversión para prevenir algún accidente mortal", señaló Emilio González, transportista.

Debido a este problema, las autoridades entregaron un oficio a Eduardo Antonio Pacheco Grageda, director general de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, donde se solicitó la reparación del tramo carretero de Navojoa frente a la gasolinera 'MAS', al norponiente de la ciudad.

En dicho oficio se expuso el problema derivado de múltiples solicitudes por parte de la ciudadanía, quienes temen que se registre algún accidente mortal a razón del estado deteriorado en el que actualmente se encuentra el tramo carretero del periférico, por lo que las autoridades buscan conocer el estatus del proyecto para su rehabilitación.

Agradeceré que se informe al Ayuntamiento cuál es el estatus y el plazo de atención estimado para la reparación del tramo, a efecto de poder compartirlo con la población de nuestra ciudad", puntualizó Eduardo Armenta Cázares, regidor.

Fuente: Tribuna del Yaqui