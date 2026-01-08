Clima en Sonora HOY JUEVES 8 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS Y CHUBASCOS

Hermosillo, Sonora.- Para este jueves 8 de enero de 2026 en la noche, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén lluvias e intervalos de chubascos en diversas regiones de Sonora; aquí te presentamos el reporte puntual del clima para la entidad para hoy en la noche para que las precipitaciones no te tomen desprevenido. A continuación, te presentamos el boletín detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 18:00 horas y hasta las 21:00 horas y durante las primeras horas del viernes 9 de enero.

¿Cómo será el clima para hoy, jueves 8 de enero de 2026, en la noche?

De acuerdo con la Conagua, para Sonora se esperan de 18:00 a 21:00 horas lluvias e intervalos de chubascos en las regiones norte y este de Sonora. "Para esta noche y madrugada del viernes, el frente frío número 27 se extenderá sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua, y lluvias aisladas en Baja California, Coahuila y Nuevo León, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua".

Para este jueves 8 de enero de 2026 en la noche se advierten lluvias e intervalos de chubascos en Sonora

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana viernes 9 de enero de 2026?

Según lo reportado por el SMN, para mañana viernes 9 de enero de 2026, en el transcurso del día, se espera cielo medio nublado y sin lluvia. Por la mañana se advierte de un ambiente frío con bancos de niebla en Sonora, siendo muy frío a gélido con helada en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Además, se tendrá viento de dirección variable de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en la región.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 9 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California y Sonora.

: zonas serranas de Baja California y Sonora. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

