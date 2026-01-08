CLIMA Sonora HOY 8 de enero: ¡Alerta! Pronostican LLUVIAS y caída de NIEVE este jueves

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este jueves 8 de enero de 2026 será relevante para quienes tengan actividades desde temprano, ya que el estado enfrentará una jornada con contrastes importantes. Habrá frío matutino, posibles lluvias en varias regiones, rachas de viento fuertes y un ambiente más templado durante la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tempo completo.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, durante el día se espera cielo medio nublado a nublado en el estado, con probabilidad de chubascos en Sonora, principalmente en regiones del norte, noroeste y parte del centro. Estas condiciones estarán asociadas al paso del Frente Frío número 27, que interactúa con otros sistemas atmosféricos y mantiene la inestabilidad en la entidad.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío en gran parte de Sonora. Se prevén bancos de niebla, sobre todo en zonas del norte y áreas serranas, donde el frío será más intenso. En municipios como Agua Prieta, Nogales y regiones cercanas a la frontera, las temperaturas mínimas podrían descender a valores cercanos o incluso por debajo de los cero grados, con heladas y posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

En el centro y sur del estado, como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, la mañana iniciará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 a 12°c. Hacia la tarde, las condiciones cambiarán de forma gradual. El ambiente será templado a cálido en la mayor parte de Sonora, especialmente en el sur y zonas costeras.

Ciudades como Ciudad Obregón y Huatabampo podrían alcanzar temperaturas cercanas a los 23°C, mientras que Guaymas, Hermosillo, Puerto Peñasco y Caborca rondarán entre los 18 y 20 grados. En contraste, el norte y el oriente del estado se mantendrán más frescos, con máximas que oscilarán entre los 11 y 15 grados, acompañadas de nubosidad y lluvias intermitentes.

Durante la noche, el cielo tenderá a mantenerse nublado en varias regiones, con un nuevo descenso de temperatura. El ambiente volverá a ser frío, principalmente en el norte y la sierra, mientras que en el centro y sur se esperan valores cercanos a los 11 o 13°C. El viento será un factor a considerar durante todo el día, con rachas de componente oeste que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas zonas del estado, lo que podría generar sensación térmica más baja y afectar la visibilidad en carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)