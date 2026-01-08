Comienzan la supervisión de escuelas para el regreso a clases en Sonora; autoridades recorren planteles

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, comenzó la supervisión y recorridos por planteles de nivel básico en Hermosillo, para el próximo regreso a clases el próximo 12 de enero.

En su recorrido, el secretario de educación señaló que las maestras y maestros regresaron a los planteles para retomar actividades a implementarse en lo que resta del periodo escolar, apegados a la Nueva Escuela Mexicana.

Froylán Gámez Gamboa dijo que se trabaja para garantizar un regreso a clases seguro y que los planteles estén preparados para el regreso y evitar accidentes.

Para recordarles que el día 12 de enero arrancan clases, nuestras niñas y niños regresan a las escuelas de educación básica y que, por supuesto, las maestras y los maestros ya están aquí en acción, en sus talleres intensivos".

El regreso a clases será en horario regular, para todo nivel básico, ya que, en media superior, los estudiantes retomarán actividades a principios de febrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui