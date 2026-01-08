Disminuyen en Sonora los reportes al 911 por violencia familiar de hogares reincidentes

Hermosillo, Sonora.- Una disminución sostenida del 42 por ciento en los reportes por violencia familiar y de género a la línea de emergencia 911, provenientes de hogares con reincidencia, reportó el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora.

Zulema Boneo Silva, coordinadora estatal del Sistema Salva, precisó que del 2022 al 2025 se registró una importante reducción en los llamados provenientes de domicilios con reincidencia. Lo anterior, explicó, se debe a que las familias ya no tienen que reportar al 911 dos o más veces para ser atendidas, y es resultado del trabajo integral que realizan las diferentes dependencias colaboradoras, coordinadas por el Sistema Salva.

#PrevenirSALVA



¡La violencia es un delito!



Si vives una situación de riesgo o peligro, solicita ayuda de inmediato en la línea 9-1-1, estamos disponibles las 24 horas.#SSPCSonora pic.twitter.com/ckZzdZdWAF — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 31, 2025

Con base en datos de la plataforma del Sistema Salva, indicó que durante el año 2022 se efectuaron 12 mil 218 llamadas a la línea de emergencias provenientes de hogares con reincidencia y, al cierre de diciembre de 2025, esta cifra fue de siete mil seis reportes.

Expuso que durante el año anterior Salva brindó atención a domicilios que refirieron violencia familiar, los cuales fueron canalizados a diversas instituciones para su seguimiento, además de que se otorgaron 10 mil 967 asesorías jurídicas.

"Este avance confirma que las acciones implementadas están fortaleciendo la atención, mejorando la respuesta y colocando la protección y la dignidad de las víctimas en el centro del trabajo institucional", aseguró.

Boneo Silva agregó que en 2025 la estrategia para brindar seguridad a las mujeres logró consolidar su presencia en los 72 municipios de Sonora, con la instalación de tres mil 100 Zonas Salva, lugares seguros para posibles víctimas de violencia familiar y de género. Además, impactó a 94 mil 827 personas con capacitaciones en escuelas y colonias, mediante pláticas sobre sensibilización y prevención de las violencias.

uD83DuDCCDLas Zonas SALVA son espacios seguros para mujeres en riesgo o peligro.



Conoce su protocolo de actuación uD83DuDC47#PrevenirSALVA#SSPCSonora pic.twitter.com/11Q5apsZnr — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui