El tiempo en Ciudad Obregón HOY 8 de enero: ¿Habrá LLUVIAS este JUEVES? Pronóstico del CLIMA

Ciudad Obregón, Sonora.- El tiempo en Ciudad Obregón para este jueves 8 de enero de 2026 será clave para planear desde la vestimenta hasta los traslados y actividades al aire libre, ya que el clima será variado. El día iniciará con ambiente frío y cielo parcialmente nuboso, pero conforme avancen las horas se espera un aumento marcado en la temperatura, así como periodos de sol que podrían provocar una sensación térmica más elevada durante la tarde. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves 8 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, Ciudad Obregón tendrá un jueves con condiciones meteorológicas estables, sin probabilidad de lluvia, con vientos predominantes del norte y posteriormente del oeste, y un comportamiento térmico típico de invierno con contrastes a lo largo del día. Durante la mañana, el ambiente será fresco.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Entre las 5:00 y las 8:00 horas se prevén cielos parcialmente nubosos, con temperaturas que rondarán entre los 11 y 12°C, mientras que la sensación térmica se mantendrá en niveles similares. El viento será flojo, proveniente del norte, con rachas que oscilarán entre los nueve y 17 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá en nivel bajo, por lo que no se requerirá protección solar en este horario.

Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro registrará un ascenso significativo hasta los 18°C. El cielo mostrará nubes y claros, con viento moderado del norte que podría alcanzar hasta los 23 kilómetros por hora. En este periodo el índice UV subirá a nivel medio, por lo que ya será recomendable considerar protección solar ligera, especialmente para quienes permanezcan al aire libre.

Por la tarde, el clima será mayormente soleado. A las 14:00 horas se espera la temperatura máxima del día, con 22°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 25°C. El viento cambiará al noroeste, con intensidad moderada, y se mantendrá el índice UV en nivel medio. Para las 17:00 horas, el ambiente seguirá siendo soleado, con una temperatura cercana a los 20°C y vientos del oeste, lo que generará condiciones agradables, aunque con menor intensidad solar.

Durante la noche, el cielo se despejará por completo. Entre las 20:00 y las 23:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente de 14 a 12°C, con sensación térmica similar. El viento será flojo, primero del oeste y luego del noreste, con rachas bajas que no superarán los cinco kilómetros por hora, manteniendo un ambiente frío pero estable para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)