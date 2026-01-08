Gobernar a ras de suelo garantiza el bienestar de la gente: Lorenia Valles Sampedro

Sahuaripa, Sonora.- "Para servir con eficacia, es importante conocer las necesidades de la gente. Es el ejemplo que nos han dado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien recorrió todos los municipios del país; la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visita constantemente los estados y, en 2025, la recibimos tres veces en Sonora; así como el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien gobierna a ras de suelo", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro en su visita al municipio de Sahuaripa.

Luego de asistir a la celebración del Día de Reyes, donde participaron el presidente municipal Luis Carlos Galindo Duarte y la diputada Claudia Bours Corral, la legisladora federal reconoció que la Cuarta Transformación ha priorizado el trabajo con visión de territorio, gobernando con honestidad, cercanía con la gente y vocación de servicio.

"Muestra de nuestro compromiso es que la mitad de la población de Sahuaripa recibe un programa de bienestar, además de beneficiarse con los programas y los servicios que se brindan a través del Gobierno de Sonora. Antes los recursos públicos se gastaban en lujos y privilegios, ahora se invierten en el bienestar de las familias. Los programas de apoyo no son un gasto, son una inversión", exclamó Valles Sampedro.

También mencionó los avances en la conectividad del estado a través de la construcción y el mantenimiento de los caminos artesanales, recordando que la Sierra Alta es una de las regiones más favorecidas con dichos proyectos de infraestructura.

"Con una inversión de cerca de 500 millones de pesos, se ha trabajado en la construcción y la rehabilitación de más de 100 kilómetros de caminos artesanales en diez municipios de la región, entre ellos, Sahuaripa; donde las obras ya fueron terminadas. Los caminos artesanales facilitan la movilidad de las familias, el acceso a los servicios, detonan la economía y fortalecen el tejido social", concluyó la sonorense.

En el bello municipio de Sahuaripa también nos reunimos para celebrar el Día de Reyes uD83DuDC51?



Me llena de gusto ver cómo se están matieralizando los esfuerzos de la presidenta @Claudiashein y del gobernador @AlfonsoDurazo. Hoy, más de la mitad de las personas de Sahuaripa son… pic.twitter.com/MaswT4yptz — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui