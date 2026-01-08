Lamarque Cano da banderazo a obra hidrosanitaria en Cajeme y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 8 de enero, conoce, Javier Lamarque Cano, protagonizó el banderazo de inicio de una obra de infraestructura hidrosanitaria, la cual tiene como objetivo beneficiar a 15 mil habitantes al sur de la ciudad.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Antonio Astiazarán pide transparencia en aplicación de fotomultas en Hermosillo

El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, solicitó que las autoridades municipales encargadas de Tránsito y Seguridad Pública brinden información clara a la ciudadanía sobre las fotomultas y su relación con la Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial. Explicó después que este martes dicho tema se puso dentro de la opinión pública que, aunque actualmente el municipio no tiene la facultad de aplicar ni cobrar multas de este tipo debido a que fueron retiradas de la Ley de Ingresos local, el tema sigue siendo relevante en el contexto de la seguridad vial y la regulación del tránsito.

Activan Alerta Amber por sustracción de niño de 2 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó la Alerta Amber, con el objetivo prioritario de localizar al menor, Ezequiel Antonio Sánchez Hernández, de 2 años de edad, quien fue sustraído de su domicilio el pasado 4 de enero de 2026, en San Luis Río Colorado.

Lamarque Cano da banderazo a obra hidrosanitaria en Cajeme

El alcalde de Ciudad Obregón, Javier Lamarque Cano, protagonizó el banderazo de inicio de una obra de infraestructura hidrosanitaria, el cual tiene como objetivo beneficiar a 15 mil habitantes al sur de la ciudad. El evento tuvo lugar en el cruce de las calles boulevard Las Palmas y Magnolias. Ahí el alcalde dio a conocer que los trabajos constan de la instalación de una red de alcantarillado y agua potable que comprende de la calle Magnolias hasta la 5 de Febrero o Norman E. Borlaug. La inversión es de aproximadamente 13 millones 600 mil pesos.

