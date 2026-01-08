Milagro al sur de Sonora: Nace bebé sano y salvo a bordo de ambulancia en Bacobampo

Bacobampo, Sonora.- Durante los primeros días de este año 2026, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en la comunidad de Bacobampo demostró una vez más la capacidad de respuesta y preparación de su personal al atender un parto a bordo de una de sus ambulancias. El suceso tuvo lugar este jueves 8 de enero, marcando el primer acontecimiento de esta naturaleza para la institución en el presente año.

Todo sucedió cuando la unidad de emergencias SON-163 realizaba el traslado de una paciente en labor de parto. Durante el trayecto, los Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) a cargo evaluaron la situación y determinaron que el nacimiento era inminente, concluyendo que no sería posible arribar a un hospital antes del alumbramiento. Ante este escenario, se activaron los protocolos de atención para garantizar la seguridad de madre e hijo.

El equipo responsable estuvo conformado por los socorristas Miguel Acosta, Brian Cota y Guadalupe Magallanes. Gracias a su rápida actuación y a la aplicación de las maniobras de asistencia al parto, lograron recibir al recién nacido dentro de la ambulancia. Tras el nacimiento, el personal procedió a realizar la evaluación del infante y la estabilización de la madre, reportando a ambos en condiciones óptimas de salud.

La atención de un parto en un entorno extrahospitalario, con espacio limitado y sin el equipo completo de un quirófano, requiere de un alto nivel de competencia técnica y control emocional. Debido a lo anterior, la Cruz Roja reconoció el desempeño de los paramédicos a través de sus redes sociales, felicitando al equipo por su profesionalismo. Tras la atención en el lugar, la madre y el recién nacido fueron trasladados al hospital correspondiente para recibir el seguimiento médico postparto adecuado.

Los paramédicos Miguel Acosta y Guadalupe Magallanes

Otro parto en Bacobampo

Este hecho se suma a un caso similar ocurrido hace apenas unos meses también en Bacobampo. Durante la madrugada del 20 de noviembre de 2025, los paramédicos Alondra Alcantar Gil y, nuevamente, Miguel Acosta, asistieron otro nacimiento improvisado antes de poder llegar al hospital de destino en Navojoa. Esto sucedió en la misma ambulancia SON-163, logrando que el bebé naciera sano y la madre no presentara complicaciones.

