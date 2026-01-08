'Narconon Jóvenes' ampliará su capacidad de atención en Navojoa; buscan crecer un 400%

Navojoa, Sonora.- A casi tres meses de su inauguración, el Ayuntamiento de Navojoa contempla ampliar la capacidad de atención en el centro de rehabilitación 'Narconon Jóvenes' del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, informó que se encuentran elaborando un proyecto ejecutivo que permita aumentar la capacidad del centro hasta en un 400 por ciento, así como la apertura de un área para atender a mujeres menores de edad con problemas de adicciones.

Estamos elaborando un proyecto ejecutivo para ampliar el Narconon Jóvenes que ya iniciamos, queremos tener un Narconon que tenga capacidad para 25 jóvenes varones y 25 mujeres y también poder construir espacios deportivos; es un proyecto de dos hectáreas", afirmó.

Las autoridades precisaron que durante las primeras semanas de los tratamientos, los 10 jóvenes han mostrado resultados favorables, donde además del proceso de desintoxicación, los menores también han recuperado peso, incluso han logrado subir hasta 10 kilos, beneficiando así su sistema inmunológico y desarrollo físico.

De acuerdo a las estadísticas de Narconon Sonora, el consumo inicial de drogas en Navojoa comienza desde los 10 años de edad, siendo el alcohol y el tabaco las sustancias de primer contacto, para posteriormente pasarse a sustancias de mayor impacto como marihuana y cristal.

Fuente: Tribuna del Yaqui