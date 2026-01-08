OFICIAL: No se aplicarán en Hermosillo fotomultas en este 2026, confirma Ayuntamiento

Hermosillo, Sonora.- La aplicación de fotomultas en Hermosillo durante este año no se realizará de manera automática, luego de una modificación a la Ley de Ingresos que obliga a que toda infracción de tránsito sea emitida directamente por un agente vial.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Hermosillo informó que los arcos de seguridad instalados en distintos puntos de la ciudad operarán únicamente con fines preventivos y de concientización.

A través de un comunicado, la autoridad municipal detalló que cuando un vehículo sea detectado circulando a más de 50 kilómetros por hora, el sistema enviará avisos informativos al conductor, sin que esto derive en una sanción económica. El objetivo es alertar sobre la conducta detectada y fomentar una conducción responsable, mientras se ajusta el esquema legal para una eventual aplicación de multas.

El Departamento de Movilidad Inteligente indicó que esta estrategia busca inhibir el exceso de velocidad y reducir accidentes viales, priorizando la seguridad de peatones y automovilistas. El Ayuntamiento subrayó que la finalidad de los arcos de seguridad no es recaudatoria, sino preventiva, al estar enfocada en salvar vidas y lograr que todas las personas lleguen con bien a su destino.

Actualmente, estos dispositivos se encuentran instalados en tres puntos estratégicos de la ciudad: al norte, sobre el bulevar Enrique Mazón; al sur, en el bulevar Clouthier; y al poniente, sobre el bulevar García Morales. La autoridad municipal reiteró que continuará informando a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema y las medidas que se implementen en materia de movilidad y seguridad vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui