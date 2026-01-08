Sonora construirá cinco mil viviendas del programa 'Viviendas del Bienestar' antes de terminar el sexenio

Ciudad Obregón, Sonora.- Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora, adelantó la posibilidad de que sean en total cinco mil viviendas las que se construyan como parte del programa federal 'Viviendas del Bienestar'. El funcionario señaló que se espera que antes de que termine el sexenio se entreguen al menos 20 mil de esas viviendas en Sonora.

"La construcción va muy bien y en tiempo; creo que se puede ver que son muy distintas a lo que los opositores decían que serían pichoneras; estamos hablando de que son casas habitación de mínimo 60 metros cuadrados, hay de 62, de 65, dependiendo de las dimensiones de la construcción".

Destacó que se espera que este mismo mes se entreguen las primeras de este proyecto, que serán 302, siendo el primer proyecto del estado y del país del programa de 'Viviendas del Bienestar'. Recordó que Sonora fue la primera entidad en entregar la tierra para la construcción de estos proyectos.

