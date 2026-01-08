Tiendas Waldo's en Ciudad Obregón podrá reabrir cuando subsane deficiencias en seguridad: Protección Civil

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) Francisco Mendoza Calderón, las tiendas Waldo's que se encuentran ubicadas en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, podrán reabrir sus puertas en cuanto hayan subsanado todas las irregularidades o deficiencias que presentan en materia de seguridad.

"Se acercó el asesor de Waldo's con nosotros, el de Protección Civil, el que está arreglando todo. Igual los van a abrir cuando, como le digo, cuando tengan todo listo; si tiene todo listo, hable en 20 minutos, o si tarda seis meses en arreglar ese problema", indicó Mendoza Calderón.

Agregó que para operar de nueva cuenta, los establecimientos comerciales en cuestión deberán garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a cada una de las sucursales a realizar sus compras.

La pelota está en la cancha de ellos cuando nos garantizan que todas las personas que van a comprar ahí, que todas las personas que trabajan están en seguridad, van a abrir; nosotros ya les hicimos las especificaciones y ellos están trabajando en ellas", explicó el titular de la dependencia en materia de seguridad.

Mendoza Calderón explicó que, pese a que los encargados o propietarios del precitado establecimiento comercial no les han presentado avances sobre los trabajos de protección y seguridad que están realizando. En la dependencia a su cargo se tiene conocimiento de que se está trabajando en subsanar las observaciones realizadas por la misma.

Los hemos visto trabajar, acomodar el material combustible, están preparando la salida de emergencia que les pedimos, están viendo los dispositivos de seguridad y cuando ellos estén listos nos van a decir para nosotros retirar los sellos", finalizó el funcionario.

Fuente: Tribuna del Yaqui