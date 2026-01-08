¿Va a LLOVER HOY en Hermosillo? Pronóstico del CLIMA para este JUEVES 8 de enero 2026

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este jueves 8 de enero de 2026 será un factor importante a considerar antes de salir de casa, ya que el día presentará un ambiente fresco durante las primeras horas, con un aumento gradual de la temperatura hacia el mediodía y una tarde con condiciones estables y soleadas. Conocer cómo evolucionará el tiempo a lo largo del día permitirá tomar precauciones, ¡aquí la información!

¿Va a LLOVER HOY en Hermosillo? Así será el clima este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la capital de Sonora tendrá un jueves sin lluvias, con cielos que pasarán de parcialmente nubosos a despejados, además de vientos ligeros a moderados que cambiarán de dirección conforme avance el día.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, Hermosillo registrará condiciones frescas. Entre las 5:00 y las 8:00 horas se esperan cielos parcialmente nubosos y temperaturas cercanas a los 12°C, con una sensación térmica similar. El viento será flojo, proveniente del noreste, con rachas que oscilarán entre los siete y 19 kilómetros por hora. En este periodo el índice UV se mantendrá en nivel bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar, aunque sí se recomienda abrigo ligero al inicio de la jornada.

Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura subirá hasta los 16°C. El cielo mostrará una combinación de nubes y claros, mientras que el viento del noreste se intensificará de forma moderada, con rachas de hasta 21 kilómetros por hora. En este horario el índice UV alcanzará nivel medio, por lo que será recomendable considerar protección solar básica para actividades al aire libre.

Por la tarde, el clima será mayormente soleado. A las 14:00 horas se prevé una temperatura de 18°C, con una sensación térmica equivalente. El viento cambiará al suroeste y se mantendrá flojo, lo que favorecerá un ambiente estable. Para las 17:00 horas, las condiciones se mantendrán similares, con cielo despejado, temperatura de 18°C y viento moderado del suroeste, aunque la radiación solar disminuirá y el índice UV regresará a nivel bajo.

Durante la noche, el cielo se despejará completamente. A partir de las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 14°C, con viento flojo del suroeste. Para las 23:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 11°C, con sensación térmica similar y viento ligero del norte, lo que generará un ambiente frío pero tranquilo para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)