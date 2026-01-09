Álamos se prepara para recibir una edición más del FAOT 2026; se esperan 100 mil visitantes

Álamos, Sonora.- El Ayuntamiento de Álamos realizó la primera reunión del Consejo Municipal de Protección Civil para alistar el operativo de seguridad a implementar en la próxima edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), a realizarse este viernes 23 de enero.

Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos, informó que se espera la visita de más de 100 mil asistentes al festival cultural, por lo que las autoridades se deben coordinar entre los tres niveles de gobierno para poder lograr un saldo blanco.

Es muy importante el trabajo coordinado para asegurar el desarrollo ordenado y seguro del FAOT, uno de los eventos culturales más importantes del estado y el más relevante a nivel regional, reforzando la atención a emergencias, servicios básicos y la protección de la población", puntualizó.

Durante la reunión participaron dependencias de las tres órdenes de gobierno como Bomberos, Salud Municipal, Sedena, DIF, Oomapas, Obras Públicas, Turismo y Servicios Públicos, quienes sumaron esfuerzos para la planeación de estrategias de prevención, atención y respuesta ante cualquier eventualidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui