Caída de nieve deja incomunicados a Sonora y Chihuahua; reabren tramo carretero bajo vigilancia

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde la noche del pasado jueves 8 de enero de 2026 y hasta la mañana de este viernes, se registraron diversas afectaciones derivadas de la caída de nieve en distintos puntos del estado de Sonora. Una de las principales consecuencias fue el cierre temporal de la carretera federal Agua Prieta–Janos, lo que provocó que la entidad quedara incomunicada de manera momentánea con el estado vecino de Chihuahua.

"Debido a la caída de nieve en el tramo carretero Agua Prieta–Janos, se implementa un cierre preventivo a partir del kilómetro 65 y en el Retén El Gallardo, ante el riesgo de cristalización de la carpeta asfáltica", informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora a través de su perfil oficial en X (antes Twitter). En el mismo mensaje, la dependencia exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar accidentes.

Asimismo, el Gobierno Municipal de Agua Prieta dio a conocer que, mediante la Unidad de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, se mantuvieron labores coordinadas con la Guardia Nacional División Carreteras, con el objetivo de reducir riesgos para los automovilistas ante la acumulación de nieve y aguanieve en la zona. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones oficiales y evitar circular si no es estrictamente necesario.

Por otra parte, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional, se informó que continuarán los efectos de una masa de aire polar asociada a un frente frío, lo que mantendrá condiciones de frío intenso en la región. Se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre los -5 y 0 grados centígrados, además de rachas de viento superiores a los 75 kilómetros por hora en la franja costera del estado.

ALERTA CARRETERA



Debido a la caída de nieve en el tramo carretero Agua Prieta – Janos, se implementa cierre preventivo a partir del kilómetro 65 y en el Retén El Gallardo, ante el riesgo de cristalización de la carpeta asfáltica.



Se recomienda extremar precauciones.

Reapertura de la carretera Agua Prieta–Janos

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que, gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, la mañana de este viernes fue reabierto a la circulación el tramo conocido como Puerto San Luis, en la carretera Agua Prieta–Janos, tras la nevada registrada desde la madrugada del jueves. No obstante, se recomendó a los conductores circular con extrema precaución, ya que persisten condiciones de humedad en la carpeta asfáltica.

Tras intenso trabajo de los tres niveles de Gobierno, se logra la reapertura de carretera en Puerto San Luis....

https://t.co/oYkrUTTD0m — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui