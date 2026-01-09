Clima HERMOSILLO por hora: Pronóstico del tiempo para la MAÑANA, TARDE y NOCHE HOY 9 de enero

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este viernes 9 de enero, es recomendable revisar el pronóstico del tiempo en Hermosillo, ya que el día estará marcado por temperaturas frías durante la mañana, un ligero ascenso térmico hacia la tarde y presencia constante de viento. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte meteorológico por hora en la capital de Sonora.

Clima en Hermosillo por HORA

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este viernes se espera cielo despejado y ambiente seco en la capital de Sonora, sin probabilidad de lluvia, pero con diferencias importantes entre las temperaturas mínimas y máximas del día. Durante la mañana, el ambiente será frío. Desde las primeras horas del día y hasta antes del mediodía, el cielo permanecerá despejado y el termómetro se mantendrá alrededor de los 10°C, con una sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El viento soplará del norte con intensidad ligera, registrando rachas de entre nueve y 18 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación de frescor, principalmente en zonas abiertas. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos durante este periodo. Conforme avance el día, el clima se tornará más templado.

Hacia el mediodía, la temperatura ascenderá hasta los 16°C, acompañada de cielo soleado y viento moderado del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Aunque la radiación solar seguirá siendo baja, las condiciones serán más favorables para actividades al exterior. Por la tarde, se registrará la temperatura máxima del día. El termómetro alcanzará alrededor de los 18°C, con sensación térmica equivalente, bajo cielo despejado.

El viento cambiará de dirección al noroeste y se intensificará ligeramente, con rachas que podrían llegar a los 35 kilómetros por hora. Durante este periodo, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda tomar medidas básicas de fotoprotección si se permanece expuesto al sol por tiempos prolongados. Al caer la noche, el ambiente volverá a refrescar. Para las primeras horas nocturnas, la temperatura descenderá a cerca de 11°C, con cielo despejado y viento moderado del norte.

Hacia el cierre del día, se mantendrán condiciones similares, con viento del noreste y rachas que podrían superar los 25 kilómetros por hora, lo que mantendrá una sensación térmica fresca.

En general, Hermosillo vivirá un viernes con clima estable, sin lluvias y con viento constante, por lo que se recomienda salir abrigado por la mañana y considerar protección contra el sol y el viento durante la tarde.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)