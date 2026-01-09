Durazo Montaño recupera Unidad Deportiva Ley 57 y del campo de fútbol JOSS #3 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 9 de enero de 2026 se dio a conocer el rescate de la Unidad Deportiva Ley 57 y del campo de fútbol JOSS #3 por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño; con esto, miles de niños y jóvenes deportistas en Hermosillo cuentan con espacios dignos para continuar fortaleciendo su desarrollo deportivo y su sano esparcimiento.

Con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, para beneficiar a alrededor de 50 mil hermosillenses, Durazo Montaño mencionó que la remodelación de estos dos espacios deportivos representa el esfuerzo de su administración por dignificar la práctica y el talento en distintas disciplinas del deporte entre las juventudes, además de crear áreas de actividad para la ciudadanía en general en beneficio de su salud.

La Unidad Deportiva Ley 57 presentaba un notable deterioro en el área de canchas deportivas, baños e infraestructura complementaria, y con la intervención del gobernador Durazo Montaño se transformó en un punto clave renovado para el deporte y la convivencia comunitaria, en el cual se llevaron a cabo rehabilitaciones del acceso principal, y trabajos de mantenimiento de muros, pintura general, renovación de juegos infantiles y ejercitadores, en beneficio de más de 20 mil 800 hermosillenses.

"Yo recuerdo que cuando vine aquí a dar el banderazo a esta rehabilitación, me decían vecinos de las distintas colonias que hacía más de 30 años que a estas instalaciones deportivas nadie les había dado un brochazo, no había institución, dependencia, gobierno, alguno que hubiese volteado a verlos. Hoy con esta inversión cercana a los 10 millones de pesos, estamos entregando totalmente renovadas estas instalaciones que brindan servicio a miles y miles de hermosillenses que vienen aquí a jugar básquetbol, voleibol, fútbol, que vienen a trotar, que vienen a caminar a realizar diversas actividades, particularmente niñas, niños y jóvenes. Las actividades deportivas ayudan de manera muy importante al mejoramiento de la salud, pero también al mejoramiento del ánimo social", indicó.

En el edificio de servicios generales se hizo mantenimiento interior y exterior, rehabilitación de baños y pintura en elementos de herrería; mientras que en las canchas de basquetbol se dio mantenimiento a tableros y aros, se aplicó pintura de líneas y se instalaron nuevas luminarias.

De igual forma, en el campo de futbol soccer y americano se hicieron renovaciones con retiro de césped en mal estado, nuevas terracerías, colocación de césped nuevo y modernización del sistema de iluminación. El campo de softbol cuenta desde ahora con dogouts nuevos, cerco perimetral, accesos, bodega exterior, mantenimiento de gradas y backstop. También se construyeron y mejoraron andadores con rampas y accesos para personas con discapacidad, reforzando la inclusión y la movilidad segura.

Para beneficiar a más de 24 mil 700 personas, en el campo de fútbol JOSS #3, en la colonia Álvaro Obregón y Sahuaro, con una inversión de cuatro millones 577 pesos, se realizaron trabajos de colocación de pasto sintético nuevo, mejorando las condiciones de juego y durabilidad; se realizó la rehabilitación de porterías, construcción de backstop y desmontaje de postes en mal estado, modernización del sistema de iluminación para mayor seguridad y uso nocturno del espacio, en tanto que la intervención contempló licencia de impacto ambiental, colocación de letrero conmemorativo y limpieza general de la obra.

Fuente: Tribuna del Yaqui