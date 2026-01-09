Emiten alerta por bajas temperaturas, Waldo's de Ciudad Obregón sin fecha para reabrir y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 9 de enero, conoce que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) invitó a la población a mantener las medidas de prevención ante las bajas temperaturas propias de la temporada.

Comienza supervisión de escuelas en Sonora para el regreso a clases

El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez, comenzó la supervisión y los recorridos en los planteles de nivel básico en la ciudad de Hermosillo, para este regreso a clases este próximo 12 de enero de 2026. Froylán Gámez Gamboa dijo que se trabaja para garantizar un regreso a clases seguro y que los planteles estén preparados para el regreso y evitar accidentes. El regreso a clases será en horario regular, para todo nivel básico, ya que, en media superior, los estudiantes retomarán actividades a principios de febrero.

Tiendas Waldo's en Ciudad Obregón, en espera de reapertura

De acuerdo a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), las tiendas Waldo's que se encuentran ubicadas en Cajeme podrán reabrir sus puertas cuando hayan subsanado todas las irregularidades o deficiencias en materia de seguridad. "Se acercó el asesor de Waldo's con nosotros, el de Protección Civil, el que está arreglando todo. Igual los van a abrir cuando, como le digo, cuando tengan todo listo; si tiene todo listo, hable en 20 minutos, o si tarda seis meses en arreglar ese problema", indicó Mendoza Calderón.

Emiten alerta en Sonora por bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora invita a la población a mantener las medidas de prevención ante las bajas temperaturas propias de la temporada; se esperan valores mínimos que oscilen entre los 5 grados bajo cero y cero grados en las zonas montañosas del estado. Durante los próximos días se esperan temperaturas bajas, principalmente durante las noches y las mañanas, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien y evitar largas exposiciones a las bajas temperaturas. También se recomienda revisar el correcto funcionamiento de los calentadores de ambiente y evitar utilizar aquellos que puedan generar monóxido de carbono en el interior del hogar.

