Emotiva despedida para Jorge, menor víctima de incendio en la Leandro Valle; su escuela le da el último pase de lista

Ciudad Obregón, Sonora.- Una emotiva despedida tuvo el pequeño Jorge Eliobet Nolasco Hermosillo, de 13 años de edad, quien lamentablemente perdió la batalla por su vida, tras haber sido víctima de un incendio en la colonia Leandro Valle, de Esperanza, el pasado 3 de enero de 2026 y quedar con quemaduras en su cuerpo, la misma que libraba en el Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón.

El cuerpo de Jorge fue llevado a la escuela en la que estudiaba, en la que se realizó el 'último pase de lista' para que todas sus compañeras y compañeros, así como el personal docente y administrativo del plantel, pudieran despedirlo. Blanca Azucena Vargas Buitimea, maestra de Jorge, explicó luego del sentido homenaje que todo el alumnado, maestros y padres de familia se encuentran tristes por lo ocurrido a Jorge y su familia.

Todos estuvimos desconcertados, pero es algo que nos nació del corazón, hacer el último pase de lista para despedir a Jorge; todo fue demasiado rápido, pero decidimos hacerlo con muy buena respuesta de la comunidad y sobre todo de los familiares más cercanos", dijo la maestra.

Reconoce que, a pesar de ser un momento tan complicado para la familia del menor, hayan aceptado llevarlo para que en el plantel se le diera también el último adiós.

Era un niño que sinceramente tenía muchísimas cualidades; era solidario, empático, siempre estaba al pendiente de sus compañeros, era el alma dentro del aula, muy sociable, le encantaba hacer amigos. Además, puedo decir por mí y mis compañeros que se nos fue un destacado alumno; sí nos preguntamos por qué a él", señaló.

Detalló que las niñas y niños de su salón y del resto de la escuela están muy afectados, pero en todo momento tuvieron muestras de apoyo y cariño. Jorge sería trasladado el día miércoles a Sacramento, Estados Unidos, para ser atendido en el Hospital Shriners; sin embargo, minutos antes de que ingresaran por él a su cama del Hospital del Niño y la Mujer, perdió la batalla.

