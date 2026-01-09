¿En qué municipios de Sonora LLOVERÁ HOY viernes 9 de enero? Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este viernes 9 de enero de 2026, es clave revisar el pronóstico del clima en Sonora, ya que el estado tendrá bajas temperaturas durante la mañana, rachas de viento y lluvias puntuales en zonas del norte. Conocer cómo evolucionará el tiempo a lo largo del día te permitirá tomar precauciones, sobre todo en trayectos carreteros, actividades al aire libre y en municipios donde se esperan condiciones distintas al resto de la entidad. ¡Aquí el reporte completo!

Así será el clima en Sonora este viernes 9

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este viernes solo se prevén lluvias aisladas en Sonora, mientras que gran parte del territorio estatal registrará cielo medio nublado a mayormente despejado, sin precipitaciones generalizadas. Durante la mañana, el ambiente será frío en prácticamente todo Sonora.

Así será el clima en Sonora HOY viernes 9 de enero. Foto: Conagua

Se espera presencia de bancos de niebla en algunas regiones, además de temperaturas muy bajas en zonas serranas, donde el frío podría sentirse de manera más intensa, con posibles heladas. Municipios del norte y oriente del estado registrarán valores cercanos o por debajo de los cero grados, mientras que en el centro y sur las mínimas oscilarán entre los 6 y 10°C.

En esta franja horaria, Agua Prieta es el municipio con mayor probabilidad de lluvias aisladas, de acuerdo con el pronóstico, mientras que el resto del estado se mantendrá sin precipitaciones. Hacia la tarde, las condiciones mejorarán en la mayor parte de Sonora.

El ambiente pasará de templado a cálido, con temperaturas máximas que rondarán los 17 a 19°C en municipios del norte como Nogales, Magdalena de Kino y Caborca, mientras que en el centro, Hermosillo alcanzará alrededor de los 19°C. En el sur del estado, el calor será más perceptible, con máximas de hasta 24°C en Ciudad Obregón y 25 grados en Huatabampo, bajo cielo mayormente soleado.

En esta etapa del día, continuará la presencia de viento de dirección variable, con velocidades promedio de entre 30 y 40 kilómetros por hora, aunque no se descartan rachas más fuertes en algunas regiones, especialmente en zonas abiertas y carreteras del norte y noreste del estado.

Por la noche, el descenso de temperatura será notable nuevamente. El ambiente se tornará fresco a frío en todo Sonora, con cielo despejado en la mayoría de los municipios y sin lluvias previstas para el cierre del día. Solo el extremo norte mantendrá condiciones de nubosidad variable, mientras que el resto del estado regresará a estabilidad atmosférica.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)