Entregan 256 credenciales del INE a personas privadas de su libertad en Ceresos de Sonora

Nogales, Sonora.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Sonora, el Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) y el Instituto Nacional Electoral (INE) trabajan de forma conjunta en la entrega de credenciales de elector.

Esta semana, personal del INE inició con la distribución de un total de 256 identificaciones oficiales en los centros de Nogales varonil y femenil, Magdalena, Guaymas y Huatabampo.

El SIEP Sonora informó que, en cumplimiento de la sentencia SUP-REC-342/2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las y los ciudadanos. Asimismo, precisó que el 28 de agosto de 2025 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los 'Lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad'.

En el caso de las personas internas en prisión preventiva, la credencial podrá utilizarse tanto para el ejercicio de sus derechos político-electorales como para su identificación oficial. Para quienes cumplen una sentencia, el documento servirá únicamente como identificación, manteniéndose sus datos en el Padrón Electoral con estatus de 'suspendida(o) en sus derechos político-electorales'.

Finalmente, se puntualizó que la entrega de credenciales emitidas por el INE Sonora continuará en los centros Hermosillo Uno y Dos, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Ciudad Obregón y Nogales.

Inicia la entrega de identificaciones oficiales del INE a personas en prisión preventiva y con sentencia condenatoria en Sonora.



A la fecha se han entregado 256 credenciales en los centros de Nogales varonil y femenil, Magdalena, Guaymas y Huatabampo.#SSPCSonora pic.twitter.com/dcfREuwwLk — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui