Evita FRAUDES con las recomendaciones de la Unidad Cibernética de la SSPC Sonora; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- Ante el aumento de intentos de suplantación de identidad, fraudes y accesos no autorizados a cuentas digitales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sonora (SSPC), a través de su Unidad Cibernética, exhorta a la ciudadanía, empresas y dependencias a fortalecer la prevención mediante prácticas sencillas de seguridad digital.

Se informó que la mayoría de los incidentes no ocurren por ataques sofisticados, sino por descuidos cotidianos, como abrir enlaces sospechosos, descargar archivos inesperados o reutilizar contraseñas en distintos servicios. Por ello, una de las medidas preventivas más efectivas es activar la autenticación de dos pasos, la cual agrega una capa adicional de protección y dificulta el acceso no autorizado, incluso si terceros obtienen la contraseña.

Asimismo, se recomienda no abrir enlaces ni archivos de mensajes inesperados, aunque aparenten urgencia; verificar siempre la información por canales oficiales; utilizar contraseñas únicas y seguras para cada cuenta; mantener actualizados equipos, aplicaciones y sistemas, así como realizar respaldos periódicos de la información importante.

En caso de detectar actividades inusuales como inicios de sesión desconocidos, mensajes enviados sin autorización o cambios repentinos de contraseña, es fundamental actuar de inmediato, cambiar la clave desde un dispositivo confiable, activar la verificación en dos pasos y cerrar todas las sesiones abiertas. También se recomienda conservar evidencias, como capturas de pantalla o mensajes sospechosos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sonora, a través de la Unidad Cibernética, reitera su compromiso con la prevención y la promoción de una cultura de ciberseguridad, e invita a la población a adoptar estas medidas como parte de su protección diaria en el entorno digital. Ante cualquier duda o incidente, se puede comunicar al 01 800 24237 o reportar al 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui