Hermosillo dejará de recibir más de 100 millones de pesos en multas de tránsito, incluidas fotomultas

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo, en su proyecto de ingresos para este 2026, dejará de percibir 117 millones de pesos en concepto de multas de tránsito, donde se incluían las fotomultas por exceso de velocidad, en las principales entradas a la ciudad.

La diputada presidenta del Congreso del Estado de Sonora, Vicky Espinoza, dijo que en el estudio de la Ley de Ingresos se retiró ese apartado, por el desconocimiento de la sociedad tanto de los dispositivos, además de considerarse como una propuesta recaudatoria.

Vicky Espinoza señaló que el Ayuntamiento de Hermosillo optó por utilizar los dispositivos de fotomultas para concientizar a los conductores a respetar el nuevo límite de velocidad, que es de 50 kilómetros por hora (km/h), ante los cuestionamientos que se tenían sobre si la propuesta era recaudatoria o no.

"El Ayuntamiento cambió su narrativa de decir que eran fotomultas a que no son fotomultas; quiere decir que estamos en lo correcto, que no estamos ni utilizando, ni manipulando, ni en contra de nadie, de ninguna persona, estamos simplemente con apego a la legalidad, dándole la información a la gente y que tenga certeza".

Acompañada de la regidora Estefanía Duarte, la representante del Ayuntamiento dijo que es necesario implementar otros mecanismos, ya que los dispositivos instalados no se encuentran en lugares de alta afluencia vehicular.

Recordó la regidora que el pasado 14 de julio se propusieron modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio para la aplicación de las fotomultas, con la reducción de la velocidad a 50 kilómetros por hora, con la finalidad de reducir los accidentes viales en Hermosillo. Por último, se destacó la visión desde el Congreso del Estado para eliminar el apartado en la Ley de Ingresos 2026 de Hermosillo.

