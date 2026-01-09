Lamarque Cano da banderazo de inicio a nuevas obras en la colonia Francisco Eusebio Kino

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, continúa recorriendo diferentes sectores del municipio, presidiendo banderazos de inicio de obras de infraestructura, a fin de construir condiciones de bienestar para los ciudadanos.

En esta ocasión le tocó el turno a la colonia Francisco Eusebio Kino, en donde se puso en marcha una obra de construcción de drenaje sanitario y colocación de cinta asfáltica cuya inversión asciende aproximadamente a 10 millones de pesos.

Cabe destacar que en dicho sector se verán beneficiados dos tramos, el primero de ellos es la calle Cibuta entre Salvatierra y Manuel J. Clouthier y otro que comprende la calle Magnolias entre Paseo Las Palmas y Salvatierra.

Son alrededor de 10 millones de pesos de inversión, así que van a quedar muy bien esas calles y vamos a seguir trabajando, por supuesto; yo quisiera poder irme con todo, es lo que yo quisiera; desgraciadamente, el presupuesto no alcanza, está muy limitado y tenemos que irlo distribuyendo en todo el municipio", aseguró.

El alcalde cajemense agregó que en diferentes sectores de la ciudad, particularmente en el sur, son aproximadamente cinco mil metros cuadrados de calles los que se estarán rehabilitando.

Además, externó que la lentitud de estas obras se debe a la escasez de recursos, no a la falta de ganas o voluntad. Esta escasez obedece en gran medida a la falta de pago de servicios e impuestos como el agua potable y los prediales.

Sí ocupamos que nos unamos gobierno y pueblo para poder avanzar más rápido en la recuperación para el bienestar de ustedes, así que ahí les encargo que hablen con sus vecinos y que nos ayuden bien con los pagos para poder seguir trabajando aquí en la colonia, en las colonias y seguir avanzando", expresó Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme.

