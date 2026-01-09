Modernización de carretera Hermosillo-Bahía de Kino será una realidad gracias al gobernador Alfonso Durazo: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- La senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro reconoció el potencial de Bahía de Kino para el desarrollo de Sonora y del país, en el marco de su visita para llevar a cabo un recorrido casa por casa.

Desde la costa del municipio de Hermosillo, la legisladora federal mencionó que una de las fuentes de riqueza de la entidad es el Golfo de California, pues “no solo ofrece una de las bellezas naturales más imponentes al unir el mar y el desierto, sino que posee la diversidad marina más grande del mundo, haciendo de Sonora el principal estado pesquero del país”.

En la Cuarta Transformación tenemos el compromiso de hacer de Bahía de Kino una región próspera, con bienestar y oportunidades para las familias que residen en esta parte de Sonora; de forma sustentable, cuidando las playas y los ecosistemas, como la Isla Tiburón, que es la más grande de México", dijo.

Valles Sampedro afirmó que, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, han impulsado diferentes acciones para detonar el desarrollo y el bienestar de la región, por medio de los programas de apoyo, como Bienpesca, así como obras de infraestructura.

"Desde luego, la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, que será una realidad en beneficio de las familias que diariamente se trasladan desde el poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y Punta Chueca a la capital del estado. También contribuirá al desarrollo del turismo local, nacional e internacional; además de favorecer la movilidad segura y la reducción de accidentes".

"En su primera etapa, que iniciará este año, la obra considera el tramo Hermosillo-Poblado Miguel Alemán, para la que el gobernador estimó una inversión de 500 millones de pesos. El propósito es avanzar en el objetivo de contar con una carretera de cuatro carriles hasta Kino", concluyó la senadora.

Fuente: Tribuna del Yaqui